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Edirne'de zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı

Edirne'de zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Edirne'nin Havsa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 5 kişinin evlerinde ve üstlerinde yaptıkları aramada 81 gram metamfetamin, uyuşturucu içmekte kullanılan 3 düzenek, 1 kuru sıkı tabanca ve 3 sustalı bıçak ele geçirdi. Gözaltına alınan, M.B., M.L., A.K., V.Y., D.Ö. ve C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Edirne Havsa 3. Sayfa Haberler

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