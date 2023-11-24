Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı Öğretmenler Günü kapsamında Şehit Öğretmen Mehmet Birol'un kabrini ziyaret etti.

Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı Öğretmenler Günü kapsamında Şehit Öğretmen Mehmet Birol'un kabrini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Batı'ya Havsa Milli Eğitim Müdürü Özkan Fidan'da eşlik etti.

Şehit Öğretmen Mehmet Birol için dua edildi. Duanın ardından kabre çiçek bırakıldı.

Havsa'da Öğretmenler Günü programı

Havsa'da Öğretmenler Günü kapsamında tören düzenlendi.

Havsa Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Birol tarafından anıta çelenk sunuldu.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarla devam etti.

Havsa'nın Kurtuluşu ve Öğretmenler Günü anısına konser düzenlendi.

Havsa Halk Eğitimi Merkezi Türk Müziği Korusu tarafından Havsa'nın Kurtuluşu ve Öğretmenler Günü dolayısıyla konser düzenlendi.

Havsa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen konsere, Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Konser sonunda Batı ve Balkan koro üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.