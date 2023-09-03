Zakkum, Havsa'da Tarım Festivali'nde konser verdi

Edirne'nin Havsa ilçesinde düzenlenen 22. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'nde rock grubu Zakkum konser verdi. Havsalılar, sevilen parçalarıyla Zakkum'a eşlik etti.

Edirne'nin Havsa ilçesinde 22. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali kapsamında rock grubu Zakkum konser verdi.

Zakkum, Havsa Belediyesi tarafından festival alanında düzenlenen konserde sevilen parçalarını Havsalılar için seslendirdi.

Konser için alanı dolduran müzikseverler de Zakkum'a parçalarını söylerken eşlik etti.

Belediye Başkanı Aydın Balkan, konserin sonunda gruba çiçek, festivale destek verenlere plaket verdi.