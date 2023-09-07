DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Edirne'de 2 yeni sulama projesi hayata geçirecek

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Edirne'de yapılacak olan gölet ve sulama projeleri için imzalar atıldı. Havsa ilçesine bağlı Taptık köyüne Taptık Göleti ve Sulaması, Lalapaşa'ya ise Kavakdere Göleti ve Sulaması inşa edilecek. Ayrıca Kırklareli'nin Pınarhisar ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçelerinde de sulama projeleri gerçekleştirilecek.