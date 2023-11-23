Edirne'de tarım aleti çalan şüpheliler yakalandı
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Havsa ilçesinde bir çiftçinin iki tarım aletinin çalınmasına ilişkin çalışma yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aletleri çaldıklarını tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Edirne'de tarım aleti çalan şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı.
Havsa ilçesinde bir çiftçinin iki tarım aletinin çalınmasına ilişkin çalışma yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aletleri çaldıklarını tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına alındı.
Tarım aletleri, şüphelilerin gösterdiği yerde bulunarak sahibine teslim edildi.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Güncel