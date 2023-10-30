Edirne'de çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik denetimlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa ilçesindeki Osmanlı Göleti'nde kaçak avlanan 2 kişiyi yakaladı. Avcılar hakkında işlem yapılırken, av malzemeleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne'de kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik denetimlerine devam ediyor.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye sırasında Havsa ilçesindeki Osmanlı Göleti'nde 2 kişiyi kaçak avlandıkları sırada yakaladı.

Avcılar hakkında işlem yapılırken, av malzemeleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekiplerin usulsüz avcılığa karşı denetimlerinin süreceği belirtildi.