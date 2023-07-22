Kırklareli'nde kaza: 3 kişi yaralandı

Kırklareli'nde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Babaeski ilçesi ile Edirne'ye bağlı Havsa ilçesini birbirine bağlayan D-100 karayolunda gerçekleşti. Araç içerisinde sıkışan 3 kişi Babaeski İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazazedeler acil sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırklareli'nde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Babaeski ilçesi ile Edirne'ye bağlı Havsa ilçesini birbirine bağlayan D-100 karayolunda gerçekleşti. 22 ABN 251 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı. Araç içerisinde sıkışan 3 kişi Babaeski İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazazedeler acil sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KIRKLARELİ