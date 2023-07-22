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Kırklareli'nde kaza: 3 kişi yaralandı

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Kırklareli'nde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Babaeski ilçesi ile Edirne'ye bağlı Havsa ilçesini birbirine bağlayan D-100 karayolunda gerçekleşti. Araç içerisinde sıkışan 3 kişi Babaeski İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazazedeler acil sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırklareli'nde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Babaeski ilçesi ile Edirne'ye bağlı Havsa ilçesini birbirine bağlayan D-100 karayolunda gerçekleşti. 22 ABN 251 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı. Araç içerisinde sıkışan 3 kişi Babaeski İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazazedeler acil sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hastanesi Kırklareli Edirne Güncel Haberler

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