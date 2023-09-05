Edirne Jandarma Komutanlığı, İpsala ve Havsa ilçelerinde düzenlenen tarım ve hayvancılık festivallerinde çiftçilere traktör kullanımı konusunda bilgi verdi. Çiftçilere devrilme esnasında sürücünün zarar görmemesini sağlayan koruma çerçevesi, flaşörlü lamba ve üçgen reflektörün önemi anlatıldı.

Edirne'de jandarma çiftçilere güvenlik traktör kullanımı konusunda bilgi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçebilmek amacıyla denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Edirne Jandarma Komutanlığı tarafından İpsala ve Havsa ilçelerinde düzenlenen tarım ve hayvancılık festivallerinde trafik stantları kuruldu.

Standı ziyaret eden çiftçilere devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak zarar görmesini engelleyen koruma çerçevesi, flaşörlü lamba ve üçgen reflektörün önemi ile trafikte dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verildi.