Edirne'de Jandarma Operasyonu: 6 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Edirne'nin Havsa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir takside yapılan aramada, yolcu F.F.'ye ait 2 çantada 6 kilo 938 gram esrar ele geçirildi. F.F. tutuklandı.