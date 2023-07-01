Edirne'de Buğday Yüklü Traktöre Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncel Haberler
Edirne'nin Havsa ilçesinde, H.K'nin kullandığı otomobil, A.P. idaresindeki traktörün çektiği buğday yüklü römorka çarptı. Kazada, otomobilde bulunan H.K. ve C.T. hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü A.P. ise gözaltına alındı.
Edirne'nin Havsa ilçesinde buğday yüklü traktöre çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.
Çukurköy yakınlarında H.K'nin kullandığı 22 AH 212 plakalı otomobil, A.P. idaresindeki traktörün çektiği buğday yüklü römorka çarptı.
Sürücü H.K. ve araçtaki C.T. kaza yerinde hayatını kaybetti.
Traktör sürücüsü A.P. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel