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Edirne haberleri | Edirne'de traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Edirne haberleri | Edirne'de traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Edirne habere göre Edirne'de traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edirne'de traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

L.D. yönetimindeki 39 AC 165 plakalı ayçiçeği yüklü traktör ile İ.A'nın kullandığı 59 ADG 503 plakalı hafif ticari araç, Edirne-Havsa kara yolu Abalar Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada traktör sürücüsü L.D. ve oğlu E.D. ile diğer aracın sürücüsü İ.A. yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle traktör römorkunda yüklü ayçiçeklerinin bir bölümü yola saçıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk tedavilerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - 3. Sayfa

Edirne 3. Sayfa Güncel Haberler

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