Edirne'de Ticari Takside Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'nin Havsa ilçesinde bir ticari takside yolcu olarak bulunan şüphelinin spor çantalarında 6 kilo 938 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne'nin Havsa ilçesinde bir ticari takside yolcu olarak bulunan şüphelinin spor çantalarında 6 kilo 938 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve istihbarat birimleri, uyuşturucu madde ticaretini yaptığı ihbarı üzerine, Havsa ilçesi Kabaağaç köyünde narkotik madde arama köpeği destekli yapılan operasyonda, ticari takside yolcu olarak bulunan bir şüpheliye ait 2 spor çanta içerisinde uyuşturucu madde bulundu.

H.K.D. idaresindeki ticari takside yapılan kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan şüpheli F.F. ait 2 adet spor çanta içerisinde 6 kilo 938 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli F.F. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE