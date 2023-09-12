Edirne'de Takside Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Edirne'nin Havsa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan takside yapılan aramada, yolcu F.F.'ye ait 2 çantada 6 kilo 938 gram esrar ele geçirildi. F.F. gözaltına alındı ve tutuklandı.
EDİRNE'nin Havsa ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan taksideki yolcu F.F.?ye ait 2 çantada 6 kilo 938 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan F.F., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde H.K.D. yönetimindeki taksiyi durdurdu. Araçta narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Aramada takside yolcu olarak bulunan F.F.?ye ait siyah renkli 2 spor çantada 6 kilo 938 gram esrar ele geçirildi. F.F., gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.F., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)