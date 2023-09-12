Edirne'de Takside Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Edirne'nin Havsa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan takside yapılan aramada, yolcu F.F.'ye ait 2 çantada 6 kilo 938 gram esrar ele geçirildi. F.F. gözaltına alındı ve tutuklandı.