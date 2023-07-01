Üye Girişi
Haberler

Edirne'de ters yönde giden tır trafiği tehlikeye attı

Güncel Haberler

Edirne-Havsa istikametinde ters yönde giden TIR, diğer sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Trafiği tehlikeye atan TIR sürücüsü, aracının dörtlülerini yakarak ters yönden ilerleyişini sürdürdü. Görüntüleri kaydeden diğer sürücüler ise TIR sürücüsüne tepki gösterdi.

- Edirne'de ters yönde giden tır trafiği tehlikeye attı

EDİRNE - Edirne- Havsa istikametinde ters yönde giden TIR, diğer sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Edirne-Havsa istikametinde giden bir araç sürücüsü ters yönde giden bir TIR'ı fark etti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olay, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Trafiği tehlikeye atan TIR sürücüsü, aracının dörtlülerini yakarak ters yönden ilerleyişini sürdürdü.

Görüntüleri kaydeden diğer sürücüler ise TIR sürücüsüne tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Güncel

Tragger Edirne Havsa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title