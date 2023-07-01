Edirne-Havsa istikametinde ters yönde giden TIR, diğer sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Trafiği tehlikeye atan TIR sürücüsü, aracının dörtlülerini yakarak ters yönden ilerleyişini sürdürdü. Görüntüleri kaydeden diğer sürücüler ise TIR sürücüsüne tepki gösterdi.

- Edirne'de ters yönde giden tır trafiği tehlikeye attı

EDİRNE - Edirne- Havsa istikametinde ters yönde giden TIR, diğer sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Edirne-Havsa istikametinde giden bir araç sürücüsü ters yönde giden bir TIR'ı fark etti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olay, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Trafiği tehlikeye atan TIR sürücüsü, aracının dörtlülerini yakarak ters yönden ilerleyişini sürdürdü.

Görüntüleri kaydeden diğer sürücüler ise TIR sürücüsüne tepki gösterdi.