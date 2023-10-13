Edirne'de Nakil Belgesiz Taşınan 100 Tavşan Ele Geçirildi
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Edirne'nin Havsa ilçesinde durdurulan kamyonette nakil belgesiz taşınan 100 tavşan ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A. yönetimindeki kamyoneti durdurarak yapılan aramada tavşanları buldu. M.A.'ya cezai işlem uygulanarak geçici sevk belgesi düzenlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri M.A. yönetimindeki kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada nakil belgesiz taşınan 100 tavşan, ele geçirildi. M.A.'ya, Havsa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelince cezai işlem uygulanarak, geçici sevk belgesi tanzim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa