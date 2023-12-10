Edirne'de Otomobil ve Panelvan Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı
Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile panelvan çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edirne'nin Havsa ilçesinde otomobille panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
F.A'nın kullandığı 34 SRH 59 plakalı otomobil, Havsa ilçesi yakınlarında C.D. idaresindeki 39 DC 498 plakalı panelvanla çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler F.A. ve C.D. ile araçlarda bulunan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Edirne'deki hastanelere kaldırıldı.
Otomobildeki yolculardan B.S. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.