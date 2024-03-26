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Edirne İl Özel İdaresi Köylerde Tarımsal Sulama Çalışmalarını Sürdürüyor

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Edirne İl Özel İdaresinin köylerdeki tarımsal sulamanın artırılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 2024 yatırım programında yer alan proje kapsamında Havsa ilçesine bağlı Tahal köyündeki 3 yeraltı kuyusunun kapalı sistem sulama hattı yapım çalışmalarının ikinci etabını tamamladı.

İl genelindeki sulama yatırımlarına aralıksız devam ekipler, Meriç ilçesine bağlı Hasırcıarnavut köyü göletinde düşük basınçlı sulama hattı yapımı ve "V" kanal yapım çalışmalarını bitirdi.

İl Özel İdaresi ekipleri Meriç ilçesine bağlı Paşayenice köyündeki sulama göletinin pompajla terfi istasyonu yapım çalışmasını da tamamladı.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Meriç Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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