Edirne'de telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Edirne'nin Havsa ilçesinde bir kişinin telefon dolandırıcıları tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Zanlıların üst aramasında para, ziynet eşyaları, uyuşturucu hap ve cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.