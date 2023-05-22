Trakya Üniversitesi tarafından Edirne'nin Havsa ilçesinde Gül Hasadı Şenliği düzenlendi. Etkinlikte gül hasadı yapıldı, halk oyunları gösterileri sunuldu ve fotoğraf yarışması düzenlendi.

- Edirne'de gül hasadı şenliği

EDİRNE - Trakya Üniversitesi tarafından Edirne'nin Havsa ilçesinde Gül Hasadı Şenliği gerçekleştirildi.

Edirne'de Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu Kampüsü'nde bulunan bahçede yetiştirilen güller için hasat etkinliği yapıldı. Gül hasadının ardından halk oyunları gösterileri renkli görüntüler oluşturdu. En güzel "Gül" temalı fotoğraf yarışmasında, dereceye girenler ise ödüllendirildi. Bu yıl ikincisi düzenlenen "Gül" hasadı, geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.

Tarihte, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yetiştirilen güller işlenip daha sonra gül şerbeti, gül lokumu ve gülbe şeker olarak hazır hale getirildikten sonra Edirne Sarayı'nda sultanlara ve misafirlere ikram edilirdi. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde "Edirne Gül Bahçeleri" için övgüyle bahsettiği biliniyor.