Edirne Belediyesi Kitap Kafe törenle açıldı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Selimiye Meydanı'ndaki kafenin açılışında yaptığı konuşmada, göreve geldikten sonraki ilk açılışı, kitap kafe vesilesiyle yapmalarının anlamlı olduğunu söyledi.

Seçim döneminde de taahhüt ettikleri gibi Edirne'nin kültürüyle ve doğasıyla yaşayan bir şehir olması için çalışacaklarını belirten Akın, "Burada hemşehrilerimiz keyifli vakit geçirirken kitaplarımızdan ücretsiz olarak faydalanacak. Bunun yanı sıra çeşitli günlerde burada yazarlarımızla buluşacağız. Gençlere söz verdiğimiz üzere bütün kafelerimizde olduğu gibi kitap kafemizde de öğrencilerimize yüzde 20 indirim gerçekleştireceğiz. Söz verdiğimiz üzere şehrimizde her anlamda etkinlikleri çoğaltmak, şehrimizi yaşayan bir şehir haline getirmek için mücadelemizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Daha sonra Akın ve beraberindekiler kafenin açılışını gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, kafenin hizmetleri ve kitap koleksiyonu hakkında davetlilere bilgi verdi.

Açılışa CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, belediye meclis üyeleri, yazarlar ve davetliler katıldı.