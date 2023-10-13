Edirne'de Nakil Belgesiz Taşınan Tavşanlar Yakalandı

Edirne'nin Havsa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 100 adet nakil belgesiz taşınan tavşan bulundu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan ve M.A.'nın idaresindeki araçta yapılan aramada, 100 adet nakil belgesiz taşınan tavşan bulunduğu tespit edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesi içerisinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan ve değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Havsa ilçesinde Jandarma Komutanlığı asayiş timleri devriye faaliyetleri sırasında, sürücülüğünü M.A.'nın yaptığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 100 adet nakil belgesiz taşınan tavşan bulunduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsü M.A.'ya cezai işlem uyguladı.

Araçta bulunan hayvanlar için cezai işlemin ardından geçici sevk belgesi tanzim edildi. - EDİRNE