Gaziantep haber! Araban Kaymakamı Kızılkaya kırsalda yaşayan kadınlara KADES'i anlattı Güncel Haberler Edinilen Gaziantep haberine göre Gaziantep'in Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya, kırsal mahallerde yaşayan kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı. Gaziantep'in Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya, kırsal mahallerde yaşayan kadınlara, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirme yaptı. Kaymakam Kızılkaya ve kırsal mahallelerde yaptığı ziyaretlerde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi. Ziyaretler kapsamında bölgedeki kadınlarla da görüşen Kızılkaya, onlara KADES uygulaması hakkında bilgi verdi. Güncel Kaynak: AA / Mahmut Bazlama Gaziantep KADES Güncel Haberler

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