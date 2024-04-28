Trabzonspor-Gaziantep FK Maçında Gaziantep FK İlk Yarıyı 2-0 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantep FK karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantep FK karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Mustafa Eskihellaç'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
12. dakikada M'Bakata'nın sol taraftan ceza sahası içine ortasında Deian Sorescu düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
21. dakikada aldığı uzun pasla sağ taraftan ceza sahası içine giren Dragus, ayağının içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ı geçerek ağlara gitti. 0-2
45. dakikada Pepe'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita'da kaldı.
Hakemler: Direnç Tunusluoğlu, Alexs Taşcıoğlu, İbrahim Bozbey
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Batista Mendy, Denswill, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Bardhi, Fountas, Visca, Pepe, Onuachu
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Fernandez, Umut Bozok, Trezeguet, Kerem Şen, Umut Güneş, Mehmet Can Aydın, Enis Destan, Orsiç
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gaziantep FK: Nita, Papy Djilobodji, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Nicolas Nkoulou, Deian Sorescu, Salem M'Bakata, Jamiro Monteiro, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Denis Dragus
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Furkan Soyalp, Badji, Gradel, Bikel Figueiredo, Mirza Cihan, Markoviç, Ogün Özçiçek, Mehmet KuzucuX
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Goller: Deian Sorescu (dk. 12), Draguş (dk. 21) (Gaziantep FK)
Sarı kart: Maxim (Gaziantep FK) - TRABZON