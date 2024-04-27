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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı için hazır

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yaptı. Trabzonsporlu futbolcular, antrenmanın ardından kampa girdi. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yaptı.

Trabzonsporlu futbolcular, antrenmanın ardından kampa girdi.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Kaynak: AA / Spor

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