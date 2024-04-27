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Gaziantep'te Fabrika İçinde İş Cinayeti ve İntihar

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Gaziantep'te bir fabrika içerisinde tartıştığı iş arkadaşını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te bir fabrika içerisinde tartıştığı iş arkadaşını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın torna bölümünde Mustafa Özcan (60) ile Oğuz Bozkurt (49) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Mustafa Özcan, tabancayla Oğuz Bozkurt'a ateş etti. Daha sonra Özcan, aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Özcan ve Bozkurt'un öldüğü belirlendi.

Bu kişilerin cesetleri savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Olaylar Güvenlik Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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