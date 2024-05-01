Gaziantep'te midibüs kazası: 1 ölü, 17 yaralı

Gaziantep'te bir astsubayın hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı midibüs kazasına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Gaziantep- Nurdağı karayolu Cerityeniyapan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, H.A. idaresindeki 79 AD 949 plakalı yolcu midibüsü, kontrolden çıktıktan sonra savrularak devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, midibüsteki yolculardan Hakkari'de görev yapan Astsubay Bestami Saydan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan araçtaki 17 kişi ise hastanelere kaldırıldı.

Feci kaza kamerada

Astsubay Bestami Saydan'ın hayatını kaybettiği, 17 kişinin ise yaralandığı midibüs kazasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeki midibüsün savrularak devrilme anları saniye saniye yer aldı. Feci kazada hayatını kaybeden Astsubay Bestami Saydan ise, İslahiye ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP