Gaziantep'te yolcu taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şehirlerarası yolcu taşıyan bir midibüs devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Gaziantep'te şehirlerarası yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı.
Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Acaroba - Yamaçoba arasında meydana geldi. Şehirlerarası yolcu taşıyan 79 AD 949 plakalı midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otobüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 7 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi. - GAZİANTEP