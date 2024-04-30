Türk Tekstil Sektörü İhracatının Yüzde 70'i İstanbul, Gaziantep ve Bursa'dan

Türk tekstil sektörünün yılın ilk çeyreğindeki 2 milyar 414 milyon 399 bin dolar tutarındaki ihracatının yüzde 70,4'ünü İstanbul, Gaziantep ve Bursa gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, tekstil üreticileri 183 ülke ve serbest bölgeye 2 milyar 414 milyon 399 bin dolar değerinde ürün gönderdi.

Tekstilciler, en fazla ihracatı 938 milyon 524 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yaptı. Sektör ülke bazında ise en çok ürünü 204 milyon 503 bin dolarla İtalya'ya sattı.

İtalya'yı 135 milyon 760 bin dolarla İspanya ve 121 milyon 405 bin dolarla ABD takip etti.

En çok gelir, kumaşlardan

Alt mal gruplarına göre en fazla dış satım 1 milyar 505 milyon 896 bin dolarla kumaş grubunda oldu. Onu sırasıyla 606 milyon 871 bin dolarla iplik, 301 milyon 627 bin dolar elyaf takip etti.

Tekstil ve ham maddeleri ihracatının yüzde 70,4'ü İstanbul, Gaziantep ve Bursa'dan

Tekstil ihracatında ilk sırada 996 milyon 229 bin dolarla İstanbul yer aldı. İhracatta yüzde 41,3 payı olan İstanbul'u 373 milyon 457 bin dolar dış satımı ve yüzde 15,5 ihracat payıyla Gaziantep, 328 milyon 287 bin dolar ihracatı ve dış satımdaki 13,6 payıyla Bursa izledi.

Bu 3 ilin ihracattaki payı 70,4 oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabirine, tekstil sektörünün ülke ihracatının en önemli kalemlerinden olduğunu söyledi.

Sektörün büyümesi, ihracatının yükselmesi ve katma değerlerin ürünlerin geliştirilmesi açısından çalışmalar yürüttüklerini aktaran Kileci, "Sektörümüz ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. İhracatçılarımız yılın 3 ayında 2 milyar 414 milyon dolar gelir elde etti. Ürünlerimizi 183 ülke ve serbest bölgeye gönderiyoruz." dedi.

Kileci, sektörün her geçen gün büyüyüp geliştiğine dikkati çekerek, "Gelecekte üretim anlayışı tamamen sürdürülebilirlik ve çevresel temalar üzerine inşa edilecek. Katma değerli ürünleri de üretim portföyümüze eklememiz gerekiyor. Sektörümüzün yeşil dönüşümü için çalışmalarımızı artırmamız gerek. Belirli bir zaman dilimine yayarak bu dönüşümü sağlamalıyız. Hem yeşil dönüşüme hem de dijital dönüşüme önem veriyoruz. İllerimizin büyük çoğunluğunda tekstil üremi yapılmaktır. 3 ilimiz ise tekstil ihracatının büyük bölümünü karşılamaktadır. Bu illerimiz İstanbul, Gaziantep ve Bursa'dır." diye konuştu.