Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep Fk'yı konuk eden Trabzonspor, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçtan 4-2 galip ayrılmayı başardı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Paul Onuachu (3) ve Enis Bardhi kaydetti. Trabzonspor Gaziantep FK özet izle! Trabzonspor Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti?

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK ÖZET İZLEME LİNKİ VAR MI?

Müsabakaya hızla başlayan konuk takım Gaziantep FK, 12. dakikada Deian Sorescu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Antep temsilcisi, 21. dakikada Denis Draguş ile farkı 2'ye çıkartarak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

2-0 geride olan Trabzonspor, ikinci yarıda fırtına gibi esti. Bordo-mavililer, 50. dakikada Paul Onuachu'nun attığı golle farkı 1'ye indirdi.

Bu golden sonra baskısını arttıran Trabzonspor, 3 dakikada bulduğu 3 golle skoru lehine çevirmeyi başardı. 65. dakikada Enis Bardhi'nin golüyle skoru eşitleyen Fırtına, Paul Onuachu'nun 66. ve 68. dakikalarda attığı gollerle üstünlüğü yakaladı ve skoru 4-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca Trabzonspor, sahadan bu skorla galip ayrıldı.

ONUACHU HAT-TRICK YAPTI

1.5 aylık sakatlığını atlattıktan sonra sahalara dönen Paul Onuachu, Trabzonspor'u ipten aldı. Onuachu, 2-0 geriye düşen takımını attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle 4-2'lik galibiyete taşıdı. Yaptığı hat-trick ile gol sayısını 12'ye çıkartan Nijeryalı golcü, bordo-mavililerin en golcü ismi konumunda.

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