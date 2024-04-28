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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 adreste 7 kilo 670 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı ve çok sayıda silah ile para da ele geçirildi.

Gaziantep'te polis ekiplerince 2 adrese yönelik uyuşturucu operasyonda 7 kilo 670 gram esrar ele geçirilirken 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 2 adrese yönelik uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 7 kilo 670 gram esrar, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kılıç, 2 adet hassas terazi, 62 adet fişek ile 50 bin TL para ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Gaziantep Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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