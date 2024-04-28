Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 adreste 7 kilo 670 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı ve çok sayıda silah ile para da ele geçirildi.
Gaziantep'te polis ekiplerince 2 adrese yönelik uyuşturucu operasyonda 7 kilo 670 gram esrar ele geçirilirken 3 şüpheli şahıs yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 2 adrese yönelik uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise 7 kilo 670 gram esrar, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kılıç, 2 adet hassas terazi, 62 adet fişek ile 50 bin TL para ele geçirildi. - GAZİANTEP