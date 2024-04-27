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İslahiye'deki Fırınlarda Denetim Gerçekleştirildi

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, pide ve somun ekmek fırınlarında hijyen, gramaj ve temizlik denetimi yaptı. İş yeri ruhsatları da kontrol edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, ekmek üretimi yapan fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, ilçede faaliyet gösteren pide ve somun ekmek fırınlarında hijyen, gramaj ve temizlik denetimi yaptı.

Esnafların iş yeri ruhsatlarını da kontrol eden ekipler, iş yeri sahiplerine kurallara uymaları konusunda ikazlarda bulundu. ???????

Halkın sağlığı ve güvenliği için denetimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep İslahiye Zabıta Ekmek Güvenlik Sağlık Güncel Haberler

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