Yolcu taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında, şehirlerarası yolcu taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.
Yolcu taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te şehirlerarası yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken 7 kişi ise yaralandı.
Kaza Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Acaroba - Yamaçoba arasında meydana geldi. Şehirlerarası yolcu taşıyan 79 AD 949 plakalı midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otobüste bulunan 7 yolcu yaralanırken bir kişi ise öldü. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.