Yolcu taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te şehirlerarası yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken 7 kişi ise yaralandı.

Kaza Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Acaroba - Yamaçoba arasında meydana geldi. Şehirlerarası yolcu taşıyan 79 AD 949 plakalı midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otobüste bulunan 7 yolcu yaralanırken bir kişi ise öldü. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.