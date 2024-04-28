Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 4-2 mağlup etti
Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-2 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Onuachu'nun hat-trick yaptığı görüldü.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın pasında Onuachu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2
61. dakikada Trezeguet'in ceza sahası içine ortasında Onuachu'nun vuruşunda kaleci Nita, topu çeldi.
65. dakikada ceza sahası içindeki Onuachu'nun pasında ceza yayı üzerinde Bardhi'nin şutunda top filelere gitti. 2-2
66. dakikada Visca'nın sağ kanattan penaltı noktasına doğru ortasında Onucha topu ağlara yolladı. 3-2
68. dakikada Trezeguet'in ceza sahası içine ortasında topu göğsüyle önüne alan Onuachu, düzgün bir vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Nita'nın sağından filelerle buluşturdu. 4-2
Hakemler: Direnç Tunusluoğlu, Alexs Taşcıoğlu, İbrahim Bozbey
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Batista Mendy, Denswill, Arif Boşluk, Berat Özdemir (Umut Güneş dk. 46), Bardhi, Fountas (Trezeguet dk. 46), Visca (Orsic dk. 74), Pepe (Fernandez dk. 74), Onuachu (Enis Destan dk. 79)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Umut Bozok, Kerem Şen, Mehmet Can Aydın, Enis Destan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gaziantep Fk : Nita, Papy Djilobodji, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy (Ömürcan Artan dk. 84), Nicolas Nkoulou (Figueiredo dk. 76), Deian Sorescu, Salem M'Bakata, Jamiro Monteiro (Ogün Özçiçek dk. 76), Maxim, Mustafa Eskihellaç (Gradel dk. 84), Denis Draguş (Badji dk. 90)
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Furkan Soyalp, Mirza Cihan, Markoviç, Mehmet Kuzucu
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Goller: Deian Sorescu (dk. 12), Draguş (dk. 21) (Gaziantep FK), Onuachu (dk. 51, 66 ve 68), Bardhi (dk. 65) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Maxim, Ogun Özçiçek (Gaziantep FK), Bardhi (Trabzonspor) - TRABZON