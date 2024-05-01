1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü önlemleri kapsamında kapatılan metro ve tramvay hatları açıldı

İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü önlemleri kapsamında kapatılan bazı metro ve tramvay hatları ulaşıma açıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M7 Yıldız-Mahmutbey metro ve T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hatlarında seferlerin normale döndüğü belirtildi.

M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler, Haliç, Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy ve Gayrettepe istasyonlarının işletmeye açıldığı aktarılan açıklamada, M2 hattı Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı durumda olduğu kaydedildi.