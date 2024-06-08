Üye Girişi
Haberler

Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı 2024? Emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 milyon emeklinin gündeminde hem Haziran ayı maaşları hem de bayram ikramiyesi ödeme tarihleri yer alıyor. Kurban Bayramı sebebiyle gözler bankalara çevrildi. Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı 2024? Emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi?

Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı 2024? Sorusu merak ediliyor. Haziran ayı emekli ve memur maaşı ödeme tarihleri, Kurban Bayramı öncesinde araştırılıyor. Memur ve emekli maaşı bu ay erken yatar mı sorusu, gündemde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı 2024? Emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi?

EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE Mİ YATACAK 2024?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyelerinin ödeme programı üzerinde çalışıyor. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, çalışmaların devam ettiğini ve emekli ikramiyelerinin bayramdan önce ödeneceğini belirtti. Ayrıca, ödeme takviminin yakın zamanda Bakanlık tarafından açıklanacağını ifade etti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi kurumlar için ikramiye ödeme programı da Bakanlık tarafından duyurulacak.

BAYRAM ÖNCESİ EMEKLİ MAAŞLARI YATACAK MI 2024?

Haziran ayı memur maaşlarının, normalde her ayın 15'inde ödenmesi gerekiyor. Ancak bu ayın 15'i cumartesi gününe denk geliyor ve bayram arefesi olduğu için ödemelerin 10-14 Haziran haftasında yapılması bekleniyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Bayram İkramiyesi Kurban Bayramı Gündem Finans Yaşam Ekonomi Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda en zor dönem bitti, artık düşüş göreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda en zor dönem bitti, artık düşüş göreceğiz

 Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu

Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu

 YKS'yi 30 saniyeyle kaçırdı, okulun kilitli kapısından çıkışı olay oldu

YKS'yi 30 saniyeyle kaçırdı, okulun kilitli kapısından çıkışı olay oldu

Bakmadan Geçme

Pazar günü kargolar açık mı 2024? Pazar günü kargolar saat kaça kadar açık, kaça kadar dağıtım yapıyor? Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı 2024? Emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? Gamze Özçelik evli mi? Gamze Özçelik kiminle evli, eşinin adı ne? Muharrem Akkuş yaşıyor mu? Muharrem Akkuş öldü mü, neden öldü? Muharrem Akkuş ölüm sebebi ne? Hepsijet Pazar günü çalışıyor mu? Hepsijet Pazar günü kaça kadar çalışıyor? TYT'ye girmeden AYT'ye girilir mi? TYT sınavına girmeyenler AYT sınavına girebilir mi? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 8 HAZİRAN 2024: Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Portekiz - Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Portekiz - Hırvatistan maçı nereden izlenir? Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? Yalı Çapkını Seyran diziden ayrılacak mı, çıkacak mı? KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ayın kaçında, hangi tarihte? RTÜK kaç üyeden oluşur? Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kaç üyedir, nasıl seçilir? TYT İLE ALAN BÖLÜMLER NELERDİR? Hangi bölümler TYT ile alıyor? TYT ile alan bölümlerin puan listesi 2024! 8 Haziran hangi burç? 8 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 8 Haziran tarihi hangi burç olur? YKS TYT Türkçe / yazım kuralı sorusunun cevabı ne? Türk tarihi, park isimleri, resmi heyet, bakan ve meydan büyük mü yazılır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 8 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Seçime saatler kala Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı

Seçime saatler kala Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title