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Mehmet Akif Ersoy hangi takımlı? Sunucu Mehmet Akif Ersoy hangi takımı destekliyor?

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Habertürk yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, kaç yaşında olduğu, aslen memleketi çok merak ediliyor. Peki, Mehmet Akif Ersoy hangi takımlı? Sunucu Mehmet Akif Ersoy hangi takımı destekliyor?

Mehmet Akif Ersoy hangi takımlı? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Gazeteci, televizyoncu, yazar, muhabir ve aynı zamanda belgesel yönetmeni olan usta gazeteci Mehmet Akif Ersoy 8 Ocak 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Peki, Mehmet Akif Ersoy hangi takımlı? Sunucu Mehmet Akif Ersoy hangi takımı destekliyor?

MEHMET AKİF ERSOY HANGİ TAKIMLI?

Gazeteci, televizyoncu, yazar, muhabir ve aynı zamanda belgesel yönetmeni olan usta gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un hangi takımlı olduğu bilinmektedir.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan gazeteci Mehmet Akif Ersoy liseyi tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Üniversiteden mezun olduktan sonra 2009 yılında kariyerine 6 News televizyon kanalında muhabir olarak göreve başladı. Bir yıl burada çalıştıktan sonra TRT televizyonuna transfer oldu. 2010 yılında TRT TÜRK – Addis Ababa Temsilciliği görevine getirildi. 2011 yılında başta Libya, Yemen, Şam, Erbil olmak üzere pek çok noktada TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev yaptı. Aynı yılın içinde TRT TÜRK Trablus ve Sana muhabirliği görevini yürüttü. 2012 yılında önemin lideri Muammer Kaddafi ile ölümünden önce gerçekleştirdiği son röportajı ile bir anda tüm dünyada adından söz ettirdi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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