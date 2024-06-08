Ali Koç - Aziz Yıldırım canlı Araştırılıyor. Aziz Yıldırım : "Sayın Başkan Ali Koç'u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." Peki, Ali Koç - Aziz Yıldırım CANLI İZLE! Ali Koç/Aziz Yıldırım canlı yayını hangi kanalda, nereden izlenir?

ALİ KOÇ - AZİZ YILDIRIM CANLI İZLE

Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda moderatörsüz bir şekilde karşı karşıya gelme teklifimi kabul etti. Ali Koç ve Aziz Yıldırım, bu akşam saat 22.30'da HABER TÜRK'de canlı yayında bir araya geldi. Ali Koç/Aziz Yıldırım canlı yayını HABER TÜRK'de canlı canlı olarak izlenebilmektedir.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetimiyle birlikte mali ve idari açıdan ibra edildiği kongrenin ardından sarı-lacivertli üyelere seslendi. Koç, seçime sayılı saatler kala başkan adayı Aziz Yıldırım'a tarihi çağrısını yineledi. Başkan Koç, "Sayın Başkan çok geç değil. Akşam istediğiniz yerde TV'ye çıkalım. Fırsat bu fırsat. Konuşmanızı yapamadınız. Bu çağrı tarihte son kez olacak, bir daha olmayacak" şeklinde konuştu.