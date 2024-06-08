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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda en zor dönem bitti, artık düşüş göreceğiz

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Haliç Kongre Merkezi'nde TİM 31. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın belini kıran enflasyonda en zor dönemin geride kaldığını belirterek "Artık enflasyonda düşüş göreceğiz. Tek haneye inecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye dair önemli mesajlar verdi.

"EN ZOR DÖNEM GERİDE KALDI"

Hayat pahalılığına dikkat çeken Erdoğan, "Önceliğimiz bu ülkeyi hayat pahalılığı sorunundan kurtarmaktır. Enflasyonu düşürmek için politikaları uyum içinde yürütüyoruz. Ekonomi programımızın ilk yılı geçiş yılıydı ve bu dönemi öngördüğümüz şekilde başarıyla tamamladık. Enflasyonda en zor dönemin artık geride kaldığına inanıyoruz. Büyüme tarafında da hamdolsun oranlar olumlu seyrediyor." ifadelerini kullandı.

"2002'DE 1 HAFTADA YAPTIĞIMIZ İHRACATI ŞİMDİ 1 GÜNDE YAPIYORUZ"

İhracatta gelinen son noktayı rakamlarla ifade eden Erdoğan, "2002'de bir haftada yaptığımız ihracatı artık bir günde gerçekleştiriyoruz. İhracat yapmayan ilimiz kalmadı. Fildişi kulelerinde ahkam kesenler bunları anlamıyor olabilir. Dünyanın dört bir köşesine Türk mallarını götüren siz kardeşlerim bunları çok iyi biliyor" dedi

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (1)

A. Baki Kılıç:

Bizde Bittik. Ama siz de bir birtmediniz....

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