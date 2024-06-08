Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin ikinci maçı, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanıyor. İlk maçı Fenerbahçe Beko 85-74 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk maçını rakip salonda 85-74 kazanan Fenerbahçe Beko, 1-0 öne geçti. Seride üçüncü müsabaka ise 10 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.