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Ali Koç/Aziz Yıldırım canlı yayını hangi kanalda? Ali Koç/Aziz Yıldırım canlı yayını nerde yayınlanıyor?

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Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'u arayarak kendisiyle moderatörsüz bir şekilde ulusal bir kanalda canlı yayına çıkmayı teklif etti. Yıldırım, Koç'un seçeceği kanalda bu akşam gerçekleşecek olan yayında bir araya geleceklerini belirtti. Peki, Ali Koç/Aziz Yıldırım canlı yayını hangi kanalda? Ali Koç/Aziz Yıldırım canlı yayını nerde yayınlanıyor?

Ali Koç/ Aziz Yıldırım canlı yayını hangi kanalda? Araştırılıyor. Aziz Yıldırım : "Sayın Başkan Ali Koç'u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." Peki, Ali Koç/Aziz Yıldırım canlı yayını hangi kanalda? Ali Koç/Aziz Yıldırım canlı yayını nerde yayınlanıyor?

ALİ KOÇ/AZİZ YILDIRIM CANLI YAYINI HANGİ KANALDA?

Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda moderatörsüz bir şekilde karşı karşıya gelme teklifimi kabul etti. Ali Koç ve Aziz Yıldırım, bu akşam saat 22.30'da NOW TV'de canlı yayında bir araya gelecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetimiyle birlikte mali ve idari açıdan ibra edildiği kongrenin ardından sarı-lacivertli üyelere seslendi. Koç, seçime sayılı saatler kala başkan adayı Aziz Yıldırım'a tarihi çağrısını yineledi. Başkan Koç, "Sayın Başkan çok geç değil. Akşam istediğiniz yerde TV'ye çıkalım. Fırsat bu fırsat. Konuşmanızı yapamadınız. Bu çağrı tarihte son kez olacak, bir daha olmayacak" şeklinde konuştu.

Emir Ceran
Emir Ceran
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