Portekiz Hırvatistan maçı CANLI izle! (HD) 8 Haziran Portekiz Hırvatistan maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

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PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE

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PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz-Hırvatistan futbol maçı, S Sport Plus ve TRT Spor kanallarından canlı olarak izlenebilecek. S Sport Plus, şifreli olarak Türksat uydusu ve internet üzerinden erişilebilirken, TRT Spor şifresiz olarak izlenebilmektedir. Maç, 08 Haziran Cumartesi günü saat 19:45'te başlayacak ve Lizbon'daki José Alvalade Stadyumu'nda gerçekleşecek.