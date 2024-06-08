Üye Girişi
Haberler

Hepsijet Pazar günü çalışıyor mu? Hepsijet Pazar günü kaça kadar çalışıyor?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özellikle pandemi sonrası internet alışverişindeki hız ve kargo şirketleri önem kazanmıştı. Vatandaşlar ise Hepsijet cumartesi dağıtım yapıyor mu? Merak etmekte. Peki, Hepsijet Pazar günü çalışıyor mu? Hepsijet Pazar günü kaça kadar çalışıyor?

Hepsijet Pazar günü çalışıyor mu? Sorusu araştırılıyor. Hepsijet, kargo dağıtım hizmetlerinde esnek ve geniş bir hizmet yelpazesi sunan bir firma olarak bilinir. Hepsijet ile birlikte kargo beklemekte olan birçok vatandaş tarafından Hepsijet cumartesi dağıtım yapıyor mu? Sorusu merak konusu haline gelebiliyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Peki, Hepsijet Pazar günü çalışıyor mu? Hepsijet Pazar günü kaça kadar çalışıyor?

HEPSİJET PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Hepsijet resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Randevulu öğlen ve akşam saatlerinde teslimat yapıldığı belirtilmiş, bu da Pazar günleri dahil olmak üzere haftanın her gününde faaliyet gösterdiklerini gösteriyor. Dolayısıyla, Hepsijet'in Pazar günleri de çalıştığı sonucuna varabiliriz.

HEPSİJET ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Bugün Randevulu - Bugün Randevulu Sabah 9:00 ile 13:00 saatleri arasında, - Bugün Randevulu Öğlen 13:00 ile 18:00 saatleri arasında, - Bugün Randevulu Akşam 18:00 ile 23:00 saatleri arasında dağıtım yapılmaktadır. Ertesi Gün Randevulu Gönderinin teslimatı, ertesi gün; - Ertesi Gün Randevulu Sabah 9:00 ile 13:00 saatleri arasında, - Ertesi Gün Randevulu Öğlen 13:00 ile 18:00 saatleri arasında, - Ertesi Gün Randevulu Akşam 18:00 ile 23:00 saatleri arasında dağıtım yapılmaktadır.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Hepsiburada Alışveriş Gündem Teknoloji Ekonomi Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda en zor dönem bitti, artık düşüş göreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda en zor dönem bitti, artık düşüş göreceğiz

 Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu

Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu

 YKS'yi 30 saniyeyle kaçırdı, okulun kilitli kapısından çıkışı olay oldu

YKS'yi 30 saniyeyle kaçırdı, okulun kilitli kapısından çıkışı olay oldu

Bakmadan Geçme

Portekiz Hırvatistan maçı CANLI izle! (HD) 8 Haziran Portekiz Hırvatistan maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Pazar günü kargolar açık mı 2024? Pazar günü kargolar saat kaça kadar açık, kaça kadar dağıtım yapıyor? Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı 2024? Emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? Gamze Özçelik evli mi? Gamze Özçelik kiminle evli, eşinin adı ne? Muharrem Akkuş yaşıyor mu? Muharrem Akkuş öldü mü, neden öldü? Muharrem Akkuş ölüm sebebi ne? Hepsijet Pazar günü çalışıyor mu? Hepsijet Pazar günü kaça kadar çalışıyor? TYT'ye girmeden AYT'ye girilir mi? TYT sınavına girmeyenler AYT sınavına girebilir mi? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 8 HAZİRAN 2024: Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Portekiz - Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Portekiz - Hırvatistan maçı nereden izlenir? Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? Yalı Çapkını Seyran diziden ayrılacak mı, çıkacak mı? KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ayın kaçında, hangi tarihte? RTÜK kaç üyeden oluşur? Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kaç üyedir, nasıl seçilir? TYT İLE ALAN BÖLÜMLER NELERDİR? Hangi bölümler TYT ile alıyor? TYT ile alan bölümlerin puan listesi 2024! 8 Haziran hangi burç? 8 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 8 Haziran tarihi hangi burç olur? YKS TYT Türkçe / yazım kuralı sorusunun cevabı ne? Türk tarihi, park isimleri, resmi heyet, bakan ve meydan büyük mü yazılır?
Seçime saatler kala Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı

Seçime saatler kala Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title