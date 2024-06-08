Hepsijet Pazar günü çalışıyor mu? Sorusu araştırılıyor. Hepsijet, kargo dağıtım hizmetlerinde esnek ve geniş bir hizmet yelpazesi sunan bir firma olarak bilinir. Hepsijet ile birlikte kargo beklemekte olan birçok vatandaş tarafından Hepsijet cumartesi dağıtım yapıyor mu? Sorusu merak konusu haline gelebiliyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Peki, Hepsijet Pazar günü çalışıyor mu? Hepsijet Pazar günü kaça kadar çalışıyor?

HEPSİJET PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Hepsijet resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Randevulu öğlen ve akşam saatlerinde teslimat yapıldığı belirtilmiş, bu da Pazar günleri dahil olmak üzere haftanın her gününde faaliyet gösterdiklerini gösteriyor. Dolayısıyla, Hepsijet'in Pazar günleri de çalıştığı sonucuna varabiliriz.

HEPSİJET ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Bugün Randevulu - Bugün Randevulu Sabah 9:00 ile 13:00 saatleri arasında, - Bugün Randevulu Öğlen 13:00 ile 18:00 saatleri arasında, - Bugün Randevulu Akşam 18:00 ile 23:00 saatleri arasında dağıtım yapılmaktadır. Ertesi Gün Randevulu Gönderinin teslimatı, ertesi gün; - Ertesi Gün Randevulu Sabah 9:00 ile 13:00 saatleri arasında, - Ertesi Gün Randevulu Öğlen 13:00 ile 18:00 saatleri arasında, - Ertesi Gün Randevulu Akşam 18:00 ile 23:00 saatleri arasında dağıtım yapılmaktadır.