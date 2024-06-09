Başkanlar arasında "Mourinho" gerginliği: Aziz Yıldırım yalanladı, Ali Koç görüntülerle cevap verdi
Canlı yayında karşı karşıya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan adayı Aziz Yıldırım arasında yeni teknik direktör Jose Mourinho gerginliği yaşandı. Aziz Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında, "Mourinho'nun transferinde açıktan para verdiler" sözlerini yalanladı. Ali Koç ise, o anların VTR görüntülerini izleterek Aziz Yıldırım'a yanıt verdi.
Seçime saatler kala Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan adayı Aziz Yıldırım arasında gergin anlar yaşandı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun transfer sürecinden bahseden Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın katıldığı bir televizyon programında söylediği, "Açıktan para verdiler." iddiasını hatırlattı.
ALİ KOÇ AZİZ YILDIRIM'I GÖRÜNTÜLERLE YALANLADI
Söz konusu ifadeyi kullanmadığını iddia eden Aziz Yıldırım'a Ali Koç programın VTR görüntülerini izleterek yanıt verdi. Görüntülerde Aziz Yıldırım'ın söz konusu iddiayı gündeme getirdiği görüldü.