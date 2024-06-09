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Başkanlar arasında "Mourinho" gerginliği: Aziz Yıldırım yalanladı, Ali Koç görüntülerle cevap verdi

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Canlı yayında karşı karşıya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan adayı Aziz Yıldırım arasında yeni teknik direktör Jose Mourinho gerginliği yaşandı. Aziz Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında, "Mourinho'nun transferinde açıktan para verdiler" sözlerini yalanladı. Ali Koç ise, o anların VTR görüntülerini izleterek Aziz Yıldırım'a yanıt verdi.

Seçime saatler kala Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan adayı Aziz Yıldırım arasında gergin anlar yaşandı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun transfer sürecinden bahseden Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın katıldığı bir televizyon programında söylediği, "Açıktan para verdiler." iddiasını hatırlattı.

ALİ KOÇ AZİZ YILDIRIM'I GÖRÜNTÜLERLE YALANLADI

Söz konusu ifadeyi kullanmadığını iddia eden Aziz Yıldırım'a Ali Koç programın VTR görüntülerini izleterek yanıt verdi. Görüntülerde Aziz Yıldırım'ın söz konusu iddiayı gündeme getirdiği görüldü.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Spor

Jose Mourinho Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Gjerj Kastoroiti:

alicim mazotsuz bugün yüz kırmızı degil

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Kul senol:

Haberci taraf tutma aziz yıldırım farkını ortaya koydu herkes gördü

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Barış O. B.:

Aziz Başkan gerek tecrübesiyle, gerek sakinliğiyle, gerek efendiliğiyle kendini gösterdi. Ali bey şımarık ve lakayık bir şekilde gerinmekten başka bir şey yapmadı. Diliyorum ki yarın kongre üyeleri akıl ve mantık çerçevesinde Fenerbahçe için en doğru kararı verir.

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