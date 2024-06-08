Ahmet Selim Kul kimdir? Ahmet Selim Kul kaç yaşında, nereli? Ahmet Selim Kul hayatı ve biyografisi!

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AHMET SELİM KUL KİMDİR?

Ahmet Selim Kul, Habertürk'ün Fenerbahçe muhabiri olarak adını duyuruyor. Kendisi sarı-lacivertli kulübün nabzını tutarak, takipçilerine son dakika gelişmelerini, transfer dedikodularını, antrenmanlardaki detayları ve maç öncesi kadro analizlerini aktarıyor. Tutkulu ve bilgi dolu yaklaşımıyla, sadece Habertürk'te değil, aynı zamanda sosyal medya platformlarında da Fenerbahçe taraftarlarının gözdesi haline gelmiş durumda. Kul'un sunduğu bilgilerle, Fenerbahçe camiası her zaman bir adım önde oluyor.