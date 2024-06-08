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Canlı yayında ilk salvo Ali Koç'tan geldi: Normalde tanımadığım numarayı açmam

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım, seçime saatler kala canlı yayında karşı karşıya geldi. Programda Aziz Yıldırım'ın, canlı yayın teklifini nasıl kabul ettiğini açıklayan Koç, "Son dakika başkan beni aradı. Allah'ın işi tanımadığım numarayı açmam. Sayın Başkan 'Kabul ediyorum çıkalım' dedi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de seçim öncesi kulüp başkanı Ali Koç, kulübün eski başkanı ve seçimde de başkan adayı olan Aziz Yıldırım'a canlı yayına çıkma çağrısında bulundu, Yıldırım'ın teklifi kabul etmesiyle iki başkan canlı yayında bir araya geldi.

"BEN FB TV İSTEMİŞTİM"

Koç'un çağrısını, Yıldırım'ın nasıl kabul ettiği de Habertürk' teki canlı yayında Ali Koç tarafından paylaşıldı. "Son dakika başkan beni aradı. Allah'ın işi tanımadığım numarayı açmam." diyen Koç, görüşmeyi şu sözlerle anlattı:

"Sayın Başkan 'Kabul ediyorum çıkalım' dedi. Ben FB TV istemiştim. Aziz Bey 'Ulusal kanala çıkalım, moderatörsüz yapalım' dedi. Geç çıkmamızın sebebi benden kaynaklanıyor. Bir nikah vardı, bir de FB dernekleriyle tekne gezisi yapıyorduk.

"PAZARTESİ KALKTIĞIMIZDA BİR VE BÜTÜN FENERBAHÇE'YE İHTİYACIMIZ VAR"

Kusura bakmayın. Öncelikle benim için memnuniyet verici durum. Uzundur bunu istiyordum. Kim kazanırsa kazansın, yarın pazartesi sabahı kalktığımızda bir ve bütün Fenerbahçe'ye ihtiyacımız var. 20 yıl Aziz Bey, diğeri 6 yıl ben. Bu iki kişinin arasındaki kırgınlık, kızgınlık, ayrışma vs. bu camianın da bütünleşmesine, birleşmesine engel oluyor."

Haberler.com / Selahattin Demirel - Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç 3.Sayfa Yaşam Spor Haberler Son Dakika

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Yorumlar (4)

Ahmet null:

Gurur abidesi tanımadığı numaraymış

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Harbi Vatandaş:

Ahmet null:Onda her numara vardır helede fonladığı medya kuruluşunun numarası baksanıza haberin başlığına..İlk salvo ali koçtanmış salvo görmek istiyorsan aziz tıldırımın sorduğu sorular karşısında meydan boşken esip gürleyen ali koçun yüzünün ne hale geldiğine bakın salvonun kimden geldiğini görürsünüz.

yanıt16
yanıt0
Kul senol:

Aziz yıldırımı fenerbahceyi dünya tanıyor ALİ BEY COK kasma

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Barış O. B.:

Anormal şeyler oluyor zaten Ali bey :)

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