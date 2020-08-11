Gümüşhane'de koronavirüs denetimleri devam ediyor
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Gümüşhane'de koronavirüs denetimleri devam ediyor

Gümüşhane'de koronavirüs denetimleri devam ediyor Vali Taşbilek: "Kurallara uyan Gümüşhaneli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla gerçekleştirilen geniş kapsamlı yeni tip koronavirüs (Covid-19) denetimi Vali Kamuran...

Gümüşhane'de koronavirüs denetimleri devam ediyor
11.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:23

Gümüşhane'de koronavirüs denetimleri devam ediyor

Vali Taşbilek:

"Kurallara uyan Gümüşhaneli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum"

GÜMÜŞHANE - Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla gerçekleştirilen geniş kapsamlı yeni tip koronavirüs (Covid-19) denetimi Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda ilki geçtiğimiz günlerde detaylı şekilde yapılan denetlemelerin ikincisinde bir önceki denetlemede eksikleri olan işletmelere özellikle ziyaret edilerek yapılan düzenlemeler için işyeri sahiplerine teşekkür edildi.

İl merkezi ve ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirilen denetim çalışmasına Belediye Başkanı Ercan Çimen başta olmak üzere oda başkanları, ilgili kurum amirleri ve çok sayıda güvenlik görevlisinden oluşan denetim ekibi eşlik etti.

Salı günleri kurulan halk pazarının denetimiyle başlayan çalışma boyunca çay ocakları, ulusal zincir marketler, transit yoldaki dolmuş ve şehirlerarası otobüsler denetlendi, maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunularak vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıldı.

"Kurallara uyan Gümüşhaneli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum"

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Kamuran Taşbilek, "İçişleri Bakanlığımızın ülke genelindeki denetimlerin ikincisi kapsamında hep birlikte pandemi kapsamındaki denetlemelerimizi yaptık. Kurallara uyan Gümüşhaneli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Gerekli uyarılarımızı yaptık. Yeni normalin temel şifresi temizlik, maske ve mesafe. Lütfen bu kurallara uyalım, bu doğrultuda hareket edelim. Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun bizlere işaret ettiği kurallara titizlikle uyalım. Hep birlikte, el birliğiyle bu sıkıntının üstesinden geleceğiz. Birbirimizi, sevdiklerimizi korumak için alınması gereken bütün tedbirleri almak ve uyulması gereken bütün kurallara uymak zorundayız" dedi.

Denetimlerde büyük çoğunluğun kurallara uyduğunu görmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Vali Taşbilek, "Eksiklerimizi de bütün ekiplerimizle birlikte devamlı sahada olarak denetimlerimize sıklıkla devam edeceğiz. Eksiklerimizi gidererek toplumumuzun sağlık bulması noktasında gerekli çabayı göstereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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