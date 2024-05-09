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Gümüşhane'de Dere Yatağında Kadının Cesedi Bulundu

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde köy sakinlerinin aradığı kadının dere yatağında cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde köy sakinlerinin aradığı kadının dere yatağında cesedi bulundu.

İlçenin Elçeğiz köyünde yalnız yaşayan Emine Güzel'e ulaşamayan köy sakinleri, kadını aramaya başladı.

Mehmet Yanı mevkisinde yaklaşık 300 metrelik uçurumun sonundaki dere yatağında Güzel'in cansız bedenine ulaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Güzel'in cesedi, Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gümüşhane Jandarma Kürtün AFAD Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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