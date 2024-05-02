Gümüşhane'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü programı düzenlendi

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolasıyla program düzenlendi.

Torul ilçesi Aktaş Ortaokulu'ndaki program, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı kerim tilavetinin ardından ana sınıfı öğretmeni Semanur Akdemir günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program, öğrencilerin rol aldığı "Benim Adım Vatan" adlı oratoryonun ardından sona erdi.

Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, programa emeğe geçen okul yönetimine teşekkür ederek, Kut'ül Amere Zaferi'nin İngilizlerin Orta Doğu'ya girişlerini engelleyen bir mücadele olduğunu söyledi.

Programa, Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Can Çeri, İlçe Emniyet Amiri Muhammet Canlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin ve öğrenciler katıldı.