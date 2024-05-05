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Gümüşhane'de Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

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Türkiye genelinde 11. kez düzenlenen 'Yeşilay Bisiklet Turu' kapsamında Gümüşhane'de katılımcılar sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

Türkiye genelinde 11. kez düzenlenen 'Yeşilay Bisiklet Turu' kapsamında Gümüşhane'de katılımcılar sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

11. Yeşilay Bisiklet Turu tüm Türkiye'de olduğu gibi Gümüşhane'de de gerçekleştirildi. Fuadiye Caddesi üzerindeki Gençlik Merkezi önünde toplanan ve aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişilik bisikletli grup Yeşilay Gümüşhane Şube Başkanı Selami Öktem'in öncülüğünde pedal çevirdi. Polis kontrolünde gerçekleştirilen etkinlikte 30 kişilik bisikletli grup 'Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim' sloganı ile Tarım İl Müdürlüğü önüne kadar pedal çevirerek tekrar aynı güzergahtan başlangıç noktasına geri döndü. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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