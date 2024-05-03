Gümüşhane'de Orman Benim Kampanyası Başlatıldı
Gümüşhane'de orman yangınlarını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Orman Benim' kampanyası kapsamında çöp toplama ve yabani ot temizleme etkinliği gerçekleştirildi.
Gümüşhane'de, orman yangınlarını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Orman Benim" kampanyası başlatıldı.
Kent Orman'ında düzenlenen etkinliğe, Vali Alper Tanrısever, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral, İl Orman İşletme Müdürü Gülşen Yılmaz, kurum müdürleri, davetliler ve 50 öğrenci katıldı.
Katılımcılar, Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi amacıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında çöp topladı ve yabani otları temizledi.